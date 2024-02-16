ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي من قواته وإصابة آخر من سلاح المظليين بجروح خطرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية أن “نوعام وهو مقاتل في الكتيبة 202 من لواء المظليين، سقط خلال معركة جرت بجنوب قطاع غزة”، وهو ما يرفع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 572 قتيلا.

وقالت “سمح الجيش صباح اليوم الجمعة بنشر خبر سقوط الرقيب أول نوعام حافا البالغ من العمر 20 عامًا من أورشليم القدس، في معارك بجنوب قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الجندي القتيل “كان مقاتلا في الكتيبة 202 من لواء المظليين، وسقط خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة”، وبذلك يرتفع عدد الضحايا منذ بداية الحرب إلى 572، بحسب ما ذكرت.

وأضافت الهيئة الرسمية “وكان قد سقط أمس الرقيب أول (روتام هدار) المقاتل في وحدة المظليين، ويبلغ من العمر 20 عامًا من بلدة كفار أفيف، وذلك في معركة جنوب قطاع غزة، وتمت ترقيته إلى رتبة رقيب بعد وفاته”.

وأشارت إلى أن الجندي هدار “سقط في واقعة أصيب فيها ثلاثة مقاتلين آخرين بجروح خطيرة، وتم إجلاء جميع الجنود المصابين في الحدث لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ ذويهم”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 28 ألف شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف توجهاتها، معارك شرسة مع الجيش الإسرائيلي خلال توغله في قطاع غزة، وتشتبك مع جنوده من المسافة صفر وتستهدف أفراده وآلياته.