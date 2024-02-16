السودان.. الجيش يحقق في فيديو يظهر “رأسين مقطوعين” وقوات الدعم السريع تعلق

أعلن الجيش السوداني إجراء تحقيق بشأن مقطع فيديو متداول يظهر أفرادا يحملون رأسين مقطوعين لاثنين من مسلحي قوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواته.

وأشار الجيش السوداني إلى تقيده التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة ما سمّاه المليشيا الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء الحرب، بحسب ما جاء في البيان.

قوات الدعم السريع تدين

من جانبها قالت قوات الدعم السريع، إنها طالعت “مقطع فيديو بثه الجيش السوداني وكتائب النظام البائد بذبح ثلاثة أشخاص على أساس عرقي وجهوي والتمثيل بجثثهم في مشهد يشبه السلوك الإجرامي المتطرف لهذه المجموعات وينافي الأخلاق والدين والقوانين”، وفقًا للبيان.

وأدانت قوات الدعم السريع في بيان، ما وصفته بأنه جريمة بشعة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لإدانة هذه الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب، بحسب البيان.

طالعنا مقطع الفيديو الذي بثته مليشيا البرهان وكتائب النظام البائد الإرهابية، بذبح ثلاثة أشخاص على أساس عرقي وجهوي والتمثيل بجثثهم في مشهد يشبه السلوك الإجرامي لهذه المجموعات المتطرفة وينافي الأخلاق، والمروءة، والدين، والقوانين. إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة؛ نطالب المجتمع… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) February 15, 2024

وأشارت قوات الدعم السريع إلى أن جنودها الذين يحتجزون عشرات الآلاف من منسوبي الجيش، لن ينجروا وراء هذا السلوك غير الإنساني والانتقاص من حقوق أسراهم.

وكان الفيديو الذي جرى تداوله أمس الخميس قد أثار صدمة وغضبا كبيرا في الشارع السوداني، وسط تداعيات الحرب بين الطرفين، التي يعاني المواطنون جراء استمرارها.