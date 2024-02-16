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السودان.. الجيش يحقق في فيديو يظهر “رأسين مقطوعين” وقوات الدعم السريع تعلق

أفراد من قوات الدعم السريع قرب مركبات عسكرية (رويترز أرشيف)
16/2/2024-|آخر تحديث: 16/2/202404:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الجيش السوداني إجراء تحقيق بشأن مقطع فيديو متداول يظهر أفرادا يحملون رأسين مقطوعين لاثنين من أفراد قوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواته، بحسب ما ذكر البيان.

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وأشار الجيش السوداني إلى تقيده التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة ما وصفها بالمليشيا الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء الحرب، بحسب ما جاء في البيان.

قوات الدعم السريع تدين

من جانبها قالت قوات الدعم السريع، إنها طالعت “مقطع فيديو بثه الجيش السوداني ومن سمتهم بكتائب النظام البائد بذبح ثلاثة أشخاص على أساس عرقي وجهوي والتمثيل بجثثهم في مشهد يشبه السلوك الإجرامي المتطرف لهذه المجموعات وينافي الأخلاق والدين والقوانين”، وفقاً للبيان.

وأدانت قوات الدعم السريع في بيان، ما وصفتها بالجريمة البشعة وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لإدانة هذه الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب، بحسب البيان.

وأشارت قوات الدعم السريع إلى أن جنودها الذين يحتجزون عشرات الآلاف من منسوبي الجيش لن ينجروا وراء هذا السلوك غير الإنساني والانتقاص من حقوق الأسرى بطرفهم.

وكان الفيديو الذي جرى تداوله أمس الخميس قد أثار صدمة وغضبا كبيرا في الشارع السوداني، وسط تداعيات الحرب بين الطرفين، التي يعاني المواطنون جراء استمرارها وسط المعاناة.

المصدر : الجزيرة مباشر