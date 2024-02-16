بائع مصري يخطف الأنظار بتصرف ملفت تجاه شاحنات تحمل مساعدات لغزة (فيديو)

خطف بائع فاكهة من صعيد مصر، الأنظار بتصرف ملفت عندما رأى شاحنات مساعدات إغاثية تسير أمامه في طريقها نحو معبر رفح وصولا إلى قطاع غزة.

وبتلقائية، أخذ البائع يأخذ بعضا من ثمار الفاكهة التي يبيعها وقذف بها نحو شاحنات المساعدات، وسط تشجيع من المارة في الشارع لهذه اللفتة العفوية.

وحظي المقطع الذي تم تداوله للبائع باستحسان رواد منصات التواصل الرقمي، إذ أشادوا به مؤكدين أن هذا السلوك يعكس وقوف الشعب المصري بأكمله خلف أشقائه في غزة.

رد فعل مواطن مصري من الصعيد بعدما علم بأن الشاحنات التي أمامه متجهة لإغاثة أهالي #غزة #الجزيرة_مباشر #مصر pic.twitter.com/K13FXFZ5Ds — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2024

وكتب إسلام عثمان عبر حسابه بمنصة إكس معلقا “أهل الصعيد وجمال قلبهم، مواطن مصري صعيدي، دا كان رد فعله لما عرف إن الشاحنات متجهة من مصر إلي اخواتنا الفلسطينيين في غزة”.

وكتبت شيرين “اجمل فيديو هتشوفه في 2024 من صعيدى جدع لما عرف أن الشاحنات دى متجهة إلى غزة، بجد عمار يا مصر”.

اجمل فيديو هتشوفه ف 2024 من صعيدى جدع لما عرف أن الشاحنات دى متجه الى غزة , بجد عمار يا مصر 🇪🇬❤️🇵🇸 pic.twitter.com/5RCa5xHZsP — 🇵🇸 Sherine 🇪🇬 (@sherine412) February 14, 2024

وتفرض إسرائيل حصارا على غزة منذ العام 2007، ما أدى إلى تقييد شديد لتدفق البضائع، وبسبب الحصار وحتى قبل هذه الحرب، كان نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و80% منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.