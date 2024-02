تسجيل صوتي جديد للطفلة هند قبل استشهادها يكشف هول ما عانته (استمع)

بثت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الخميس، تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة هند رجب، التي عُثر على جثمانها مؤخرا، و5 من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها، بعد أن حاصرتها دبابات الاحتلال الإسرائيلي داخل مركبة وقتلتها رفقة بعض أفراد عائلتها قرب محطة للمحروقات في غزة.

وأظهر التسجيل محاولة إحدى عضوات الهلال الأحمر بمحاولة تهدئة هند عبر قراءة آيات سورة الفاتحة من القرآن الكريم، فيما بدا الخوف والهلع باديا على نبرة صوتها من هول ما عاشته في تلك اللحظات.

For over three hours, six-year-old Hind, still terrified, continuously pleaded with our teams for rescue. In an attempt to calm her fear, our colleague Rana read the Quran to her.

RIP Hind and to colleagues Yousef and Ahmad, targeted by the occupation while attempting to rescue… pic.twitter.com/ct9UT3Ttds

— PRCS (@PalestineRCS) February 15, 2024