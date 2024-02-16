تسجيل صوتي جديد للطفلة هند قبل استشهادها يكشف هول ما عانته (استمع)

بثت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الخميس، تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة هند رجب، التي عُثر على جثمانها مؤخرا، و5 من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها، بعد أن حاصرتها دبابات الاحتلال الإسرائيلي داخل مركبة وقتلتها رفقة بعض أفراد عائلتها قرب محطة للمحروقات في غزة.

وأظهر التسجيل محاولة إحدى عضوات الهلال الأحمر بمحاولة تهدئة هند عبر قراءة آيات سورة الفاتحة من القرآن الكريم، فيما بدا الخوف والهلع باديا على نبرة صوتها من هول ما عاشته في تلك اللحظات.

For over three hours, six-year-old Hind, still terrified, continuously pleaded with our teams for rescue. In an attempt to calm her fear, our colleague Rana read the Quran to her.

RIP Hind and to colleagues Yousef and Ahmad, targeted by the occupation while attempting to rescue… pic.twitter.com/ct9UT3Ttds — PRCS (@PalestineRCS) February 15, 2024

وفي 29 من يناير/كانون الثاني الماضي، قصفت القوات الإسرائيلية سيارة كانت تسير على طريق البحث عن مأوى في المدينة التي لم يبق فيها مكان آمن بسبب القصف الإسرائيلي، لتجد الطفلة هند رجب التي لم تكمل ربيعها السادس، نفسها محاصرة بالموت من كل جانب.

وتوسلت هند لمسؤولي الهلال الأحمر لينقذوها من السيارة التي كانت بداخلها مع أقاربها الذين استشهدوا جميعا برصاص الجيش الإسرائيلي، لكن طواقم الإسعاف عجزت عن الوصول إليها بسبب كثافة إطلاق النار واستهداف الجيش لكل ما يتحرك.

انتظرت الطفلة وظلت طوال 3 ساعات تخبر طواقم الهلال الأحمر عبر الهاتف، بأنها خائفة بين جثث أقاربها في السيارة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي.

وفي يوم السبت الماضي، وبعد أيام من هذا الاتصال الأخير عثرت فرق الإسعاف على جثمان هند، وكانت قد فارقت الحياة منذ اليوم الذي أطلقت فيه استغاثتها، فضلا عن جثماني المسعفين اللذين خرجا لإنقاذها.

ورغم هول الجريمة فإن إسرائيل لم تخضع بعد لأي محاسبة بعد قتلها الطفلة الفلسطينية، فيما تكتفي الإدارة الأمريكية بالقول إنها تنتظر تحقيقا من تل أبيب حول الموضوع.