الشرطة الإسرائيلية: عملية إطلاق نار خطيرة للغاية قرب أسدود (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن شخصين قتلا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار بموقف حافلات قرب أسدود.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت سقوط عدد من الجرحى بعضهم إصاباتهم خطيرة، جراء حادث إطلاق نار في موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن حادث إطلاق النار “خطير للغاية”.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 إسرائيليين بينهم 4 في حالة خطرة. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتحييد مطلق النار.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية توجه إلى موقع إطلاق النار.