“كيف تجرؤين؟”.. طالبة ألمانية ترد على قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية (فيديو)

تعرضت قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية، دافني باراك إيريز، لسيل من الهجوم اللاذع أثناء حضورها ندوة في جامعة هومبولت بالعاصمة الألمانية برلين، إثر احتجاج عدد من الطلاب الألمان على تبريرها للعدوان المتواصل لجيش الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.

ووثق مقطع مصور توجيه طالبة ألمانية انتقادات حادة للقاضية الإسرائيلية، معبرة عن استيائها من دعوة قاضية الاحتلال للحديث عن حقوق الإنسان، في حين تستمر المجازر بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وخاطبت الطالبة القاضية قائلة “عار عليك أن تتحدثي عن حقوق الإنسان كامرأة، بينما تُقتل الأمهات والأطفال والرضع في غزة بدم بارد. قتل البشر أكثر من مهين، من تكونين لتتحدثي عن الاحترام؟ إسرائيل لا تحترم أي شيء، لا احترام لديها ولا مراعاة للحياة البشرية”.

وتوجهت الطالبة بالخطاب إلى الحضور قائلة “ألا تدينون الدولة التي ترتكب هذه الإبادة الجماعية؟”، ثم عادت لتوجه حديثها إلى القاضية الإسرائيلية قائلة “عليك الاعتذار للفلسطينيين، هذا ما عليك فعله، اعتذروا لفلسطين عن الاحتلال”.

ثم تعالت الاحتجاجات داخل القاعة ضد القاضية الإسرائيلية، الأمر الذي اضطرها إلى مغادرة القاعة والطلاب يهتفون “أوقفوا الإبادة الجماعية”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.