“لقطات صادمة” تبرزها الأونروا في غزة (فيديو)

نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مقطع فيديو يوضح آثار الدمار الكبير الذي حلّ بقطاع غزة، جراء الغارات العنيفة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وقالت تعليقًا على الفيديو “لقطات صادمة تظهر دمارًا لا يمكن تصوره في مدينة غزة، بما في ذلك مركزنا الصحي، تم تدمير 70% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس أو تضررت بشدة، 84% من المنشآت الصحية تأثرت بالهجمات، لا يوجد مكان آمن”.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الأونروا أضرارًا جسيمة في أحد المراكز الصحية التابعة لمنظمة اللاجئين الفلسطينيين، وسط المباني المدمرة في قطاع غزة.

وسلطت اللقطات الضوء على وجه التحديد على الأضرار التي لحقت بمركز الشاطئ الصحي التابع للأونروا في مدينة غزة.

وتمكنت (رويترز) من تأكيد الموقع من خلال تخطيط الطريق للموقع وألواح النوافذ والواجهة والتصميم الخارجي للمبنى الذي تطابق مع صور الملف وصور الأقمار الصناعية.

وتعرضت الأونروا، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، إلى أزمة منذ أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة شاركوا في معركة طوفان الأقصى.

أزمة تمويل

وفي هذا السياق كشفت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، أنها ستواجه أزمة سيولة، بداية من الشهر القادم، وأن مشكلاتها المالية ستتفاقم في إبريل/نيسان ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول.

وكان فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا يتحدث في دبلن أمس الخميس، حيث أعلنت أيرلندا عن دعم قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) للوكالة، وحث الدول التي علقت التمويل على “إلغاء هذا القرار بشكل عاجل” واستئناف دعمها وتوسيعه.

وقال لازاريني في مؤتمر صحفي “ستبدأ عمليتنا في التأثر اعتبارا من مارس، لكن إبريل سيكون حقًّا الشهر الذي سنتعرض فيه لتدفقات نقدية سلبية حادة، حادة، حادة”، ووصف ما تشهده الوكالة بأنه “تهديد لوجودها”.

وأجرى لازاريني في الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات المانحة، بما في ذلك جولة في دول الخليج وبروكسل، لمحاولة تغطية العجز في تمويل الأونروا البالغ نحو 440 مليون دولار.