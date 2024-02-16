مرتديًا الكوفية الفلسطينية.. نائب كندي يتهم حكومة ترودو بالمشاركة في قتل أطفال فلسطين (فيديو)

ألقى النائب بمجلس العموم الكندي بليك دي شارليه خطابًا داخل البرلمان الكندي، اتهم فيه حكومة رئس الوزراء جاستن ترودو بالتواطؤ مع إسرائيل في قتل آلاف الأطفال والمدنيين الفلسطينيين.

وظهر دي شارليه خلال جلسة عامة للمجلس مرتديًا الكوفية الفلسطينية، موجهًا اللوم للحكومة الكندية.

وقال “كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب قتلهم حتى تقتنع الحكومة الكندية بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؟”.

How many Palestinian children have to be killed for the Canadian government to end arms exports to Israel? pic.twitter.com/aa75AqyCeP — Blake Desjarlais (@DesjarlaisBlake) February 13, 2024

وأكد النائب دي شارليه الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الجديد، عن مقاطعة أيد منتون، أن “نتنياهو مصرّ على قصف منطقة رفح التي يفترض أن تكون منطقة آمنة”.

وأضاف “بالرغم من أن العالم يعي جيدا أننا بصدد جريمة علنية ضد المدنيين تتكرر كل يوم، فإن حكومة رئيس الوزراء ترودو تصم آذانها تجاه هذه المطالب المشروعة”.

وتعجب النائب الكندي من إصرار الحزب الليبرالي الكندي الحاكم على دعم حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بزعامة نتنياهو بما يقارب 28 مليون دولار في أقل من أربعة أشهر.

وقال “إن تسليح الحكومة الكندية لحكومة نتنياهو المتطرفة تسبب في وجود آلاف الأيتام من الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أهلهم ودويهم خلال الحرب”.

يذكر أن حكومة ترودو واجهت الكثير من النقد بسبب موقفها الداعم لإسرائيل في حربها على غزة.

ورغم أن ترودو سبق أن طالب بوقف قتل النساء والأطفال والرضع في قطاع غزة المحاصر، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة، فإن ذلك لم يوقف الانتقادات والمسيرات الشعبية المطالبة بتغيير موقف كندا مما يجري في فلسطين.

وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها عبّرت عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة.

وقال ترودو “أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع لشهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم”.