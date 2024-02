مرتديًا الكوفية الفلسطينية.. نائب كندي يتهم حكومة ترودو بالمشاركة في قتل أطفال فلسطين (فيديو)

ألقى النائب بمجلس العموم الكندي بليك دي شارليه خطابًا داخل البرلمان الكندي، اتهم فيه حكومة رئس الوزراء جاستن ترودو بالتواطؤ مع إسرائيل في قتل آلاف الأطفال والمدنيين الفلسطينيين.

وظهر دي شارليه خلال جلسة عامة للمجلس مرتديًا الكوفية الفلسطينية، موجهًا اللوم للحكومة الكندية.

وقال “كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب قتلهم حتى تقتنع الحكومة الكندية بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؟”.

