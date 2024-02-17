ارتفاع عدد الشهداء وحكومة غزة تنشر إحصائية خسائر الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ134 على القطاع.

وكشفت عن ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و858 شهيدا و68 ألفا و677 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

تدمير جامعات ومدارس ومساجد

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، تحديثا لأهم إحصاءات الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبيَّن المكتب أن الاحتلال ألقى نحو 66 ألف طن من المتفجرات، وارتكب 2512 مجزرة في قطاع غزة.

كما دمّر 142 مقرا حكوميا و100 مدرسة وجامعة كليا و295 مدرسة وجامعة جزئيا، إضافة إلى 184 مسجدا دمرها الاحتلال كليا و266 مسجدا دمرها الاحتلال جزئيا و3 كنائس استهدفها ودمرها.

وفيما يلي تحديث لأهم الإحصاءات