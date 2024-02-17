ارتفاع عدد الشهداء وحكومة غزة تنشر إحصائية خسائر الحرب الإسرائيلية على القطاع
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ134 على القطاع.
وكشفت عن ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و858 شهيدا و68 ألفا و677 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاlist of 4 items
غلبتها الدموع.. مراسلة الجزيرة مباشر تروي “كأم” معاناة الأمهات مع أطفالهن في غزة (فيديو)
حاكمة نيويورك تعتذر بعد تصريحات لها بشأن الحرب على غزة
تعرّف إلى أهم عمليات كتائب شهداء الأقصى خلال الساعات الـ72 الماضية
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
تدمير جامعات ومدارس ومساجد
ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، تحديثا لأهم إحصاءات الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وبيَّن المكتب أن الاحتلال ألقى نحو 66 ألف طن من المتفجرات، وارتكب 2512 مجزرة في قطاع غزة.
كما دمّر 142 مقرا حكوميا و100 مدرسة وجامعة كليا و295 مدرسة وجامعة جزئيا، إضافة إلى 184 مسجدا دمرها الاحتلال كليا و266 مسجدا دمرها الاحتلال جزئيا و3 كنائس استهدفها ودمرها.
وفيما يلي تحديث لأهم الإحصاءات
- 134 يوما على حرب الإبادة الجماعية.
- 2512 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
- 35858 شهيدا ومفقودا.
- 28858 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات.
- 12660 شهيدا من الأطفال.
- 8570 شهيدة من النساء.
- 340 شهيدا من الطواقم الطبية.
- 46 شهيدا من الدفاع المدني.
- 130 شهيدا من الصحفيين.
- 7000 مفقود 70% منهم أطفال ونساء.
- 68677 مصابا.
- 11 ألف جريح بحاجة إلى السفر للعلاج “إنقاذ حياة وخطيرة”.
- 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
- 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
- 8000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
- 60 ألف امرأة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
- 350 ألف مريض مزمن معرَّضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
- 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
- 10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
- مليونا نازح في قطاع غزة.
- 142 مقرا حكوميا دمرها الاحتلال.
- 100 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال كليا.
- 295 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال جزئيا.
- 184 مسجدا دمرها الاحتلال كليا.
- 266 مسجدا دمرها الاحتلال جزئيا.
- 3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
- 70 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا.
- 290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا غير صالحة للسكن.
- 66 ألف طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
- 31 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
- 53 مركزا صحيا أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
- 152 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال جزئيا.
- 124 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.
- 200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.