اعتقالات أثناء مظاهرة حاشدة في لندن ضد حرب إسرائيل على غزة (فيديو)

شارك مئات الآلاف، السبت، في مظاهرة مناصرة لفلسطين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قلب العاصمة البريطانية لندن، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونددوا بالإبادة التي تقوم بها إسرائيل في القطاع.

وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية أنه بعد وقت قليل من بداية المظاهرة، قامت الشرطة البريطانية باعتقال 11 فردا بتهمة الحض على الكراهية ومعاداة السامية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بشرطة سكوتلانديارد البريطانية أنه جرى اعتقال متظاهر يحمل لافتة عليها “شعارات معادية للسامية”، وعندما توجه رجال الشرطة لاعتقاله تعرضوا للاعتداء، مما أدى إلى قيامهم باعتقال ستة أفراد.

وأضافت الصحيفة أنه جرى اعتقال رجلين آخرين لرفضهما رفع قناع يغطي وجهيهما، حسب طلب رجال الشرطة، وذلك طبقا لقانون النظام العام في بريطانيا.

الاشتباه في دعم “منظمة محظورة”

وتابعت الصحيفة أن الشرطة قامت باعتقالات أخرى لما وصفته بالاشتباه في “دعم منظمة محظورة” من خلال رفع لافتات، وذلك في إشارة إلى شعارات رفعها المتظاهرون، وعَدَّتها الشرطة البريطانية مؤيدة لحركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن كثيرا من المتظاهرين رفعوا لافتات تحمل شعار “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، وهو شعار يعترض عليه مناصرو إسرائيل، ويرون أنه دعوة لتدميرها.

كما رفع آخرون شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها “كنت أظن أن هتلر قد مات” بجوار نجمة داود، وهو ما يَعُده البعض “إشارة إلى الهولوكست ومعاداة للسامية” حسب وصف الصحيفة.

منع الاحتكاك مع مصلين يهود

وأفادت التليغراف بأن الشرطة البريطانية منعت انطلاق المظاهرة المناصرة لفلسطين حتى تنتهي الصلوات في معبد يهودي على طريق المظاهرة.

كما أوقفت الشرطة المتظاهرين على مسافة 100 متر من السفارة الإسرائيلية في حي “كينزينجتون” في لندن، وأوضحت أنه من يتجاوز هذه المسافة، ويقترب أكثر من السفارة الإسرائيلية، سيكون مُعرَّضا للاعتقال.