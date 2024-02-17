بحار على متن سفينة تركية يسجل اللحظات الأخيرة قبل غرقها (شاهد)

وثق بحار تركي اللحظات الأخيرة على متن سفينة شحن قبل غرقها في بحر مرمرة قبالة ولاية بورصة، صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو أحد البحارة المفقودين، ويدعى حسين توتوك، وهو يوثق لحظات غرق السفينة، حيث أمكن رؤية تدفق المياه داخلها وهو يردد “يا الله، ساعدنا، السفينة تغرق”.

Marmara Denizi'nde batan gemide çekilen son video ortaya çıktı. pic.twitter.com/3Z18I72atC — Pusholder (@pusholder) February 16, 2024

وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر حسابه في إكس “وردت صباح اليوم معلومات تفيد بأن سفينة تجارية تدعى باتوهان، على متنها طاقم مكون من 6 أفراد، بدأت بالغرق في بحر مرمرة، قبالة بورصة كاراجا باي، بسبب سوء الأحوال الجوية. وعلى الفور تم إرسال سفينتين وزورقين لخفر السواحل إلى مكان الحادث”.

Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/E49wxcwMQF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024

بدوره، قال والي بورصة محمود دميرطاش إن العمليات مستمرة لإنقاذ طاقم السفينة. وأوضح في تصريح لوكالة الأناضول أن ارتفاع الأمواج في الموقع الذي غرقت فيه السفينة يصل إلى نحو 3 أمتار.

وفي الرابع عشر من فبراير/شباط، غادرت سفينة الشحن “باتوهان إيه”، التي تحمل 1250 طنًّا من مسحوق الرخام، جزيرة مرمرة متجهة نحو ميناء “رودا” في جمليك، بورصة.