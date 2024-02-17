حبس دموعه ثم انهار.. نازح في رفح يحمل نبتة بيده ليزرعها على قبره (فيديو)

لم يستطع نازح فلسطيني حبس دموعه التي انهمرت أثناء سرده معاناته، بعدما شرد الاحتلال عائلته، ودفعها إلى النزوح من مدينة غزة شمالًا إلى رفح جنوبي القطاع.

وقال النازح للجزيرة مباشر، وهو يمسك بيده نبتة ليزرعها على قبره “أنا جاي من غزة صار لي أسبوع، رمونا اليهود هنا على رفح، فإجينا ضايعين مش عارفين وين نقعد، لا إلنا مأوى ولا إلنا حاجة، ومصارينا أخذوها اليهود”.

وأضاف “مرتي (زوجتي) وبنتي لحد الآن أنا مش عارف وين؟ يعني اتشتتنا، مرتي في شقة وبناتي في شقة وأنا في شقة، ولحد الآن هما مش عارفين أنا وين وأنا مش عارف هم وين وإيش نسوّي مش عارف”.

نبتة في اليد

وتابع “صار لنا 4 أيام لا أكلنا ولا شربنا، فش لا أكلة ولا شربة ولا حاجة”، وأشار إلى نبتة يحلها بيده قائلًا “هاد خلعته من المقبرة عشان إيش، على رأسي أحطهم لما أستشهد أموت، لأن هلقيت روحنا على كف إيدنا”.

وأمس الجمعة، حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من الآثار والتبعات المدمّرة لأي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى لجوء نحو 1.5 مليون مدني إلى هذه المنطقة في إطار تشبثهم بأطراف الحياة.