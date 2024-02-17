شاهد: إقامة الصلاة على أنقاض مسجد دكّته طائرات الاحتلال في رفح

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر إقامة مواطنين بقطاع غزة الصلاة على أنقاض مسجد دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في رفح بجنوب القطاع.

وتظهر الصور أحد الفلسطينيين وهو يؤذّن على بقايا المسجد المدمر وعشرات من المصلين والأطفال ينتظرون إقامة الصلاة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، قد أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها مساجد أثرية، وعشرات المدافن في القطاع، واغتال أكثر من 100 داعية، خلال حربه المتواصلة على القطاع.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت 28858 شهيدا و68677 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.