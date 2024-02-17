“هنفرح حتى لو في خيمة”.. نازحون يقيمون زفافا لعروسين داخل ملعب بدير البلح (شاهد)

أقام عدد من النازحين زفافًا لعروسين في مخيم بملعب الدرة غربي دير البلح وسط قطاع غزة، رغم تواصل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ 134 يومًا على التوالي.

وأصر النازحون على مشاركة العروسين فرحتهما، وأعدّوا لهما طعام العرس، تأكيدًا لوحدة وتماسك أبناء الشعب الفلسطيني في الأفراح والأتراح.

“من حقنا نعيش ونفرح”

وقالت إحدى المشاركات للجزيرة مباشر “اليوم حبينا نكسر روتين القتل والدمار لأنه من رحم المعاناة بدنا نطلع فرح لأهل غزة، من حقنا نعيش ومن حقنا نفرح زينا زي غيرنا، وحتى لو في خيمة هنفرح”.

وأضافت “لازم العالم يطلع إلنا ويرحمنا شوية ويحاول يوقف هاي الحرب عشان الناس ترجع تعيش حياتها”.

وقال آخر “اليوم جايين نشارك أهل غزة رغم الحرب والظروف الصعبة ونخفف عنهم الألم والمعاناة اللي بنعيشها”.

وتشهد مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة منذ يومين، حركة نزوح عكسية باتجاه وسط القطاع، بعد سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت المدينة وتهديد متواصل من تل أبيب بتنفيذ اجتياح بري واسع فيها.