إنستغرام يوقف حساب اتحاد أيرلندا لكرة السلة بسبب إسرائيل.. ماذا حدث؟

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة السلة أنه تم وقف صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بشكل دائم، حسبما ذكر “أيريش تايمز” الأيرلندي، مشيرا إلى أن شركة ميتا “فيسبوك سابقا” أبلغت اتحاد كرة السلة بقرار وقف حسابه برسالة آلية في 14 فبراير/ شباط الجاري.

وجاء قرار شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر وثريدز، في أعقاب رفض لاعبات منتخب أيرلندا مصافحة لاعبات إسرائيل في تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات 2025، والامتناع عن الدخول إلى أرض الملعب بالطريقة التقليدية، والوقوف أمام منتخب إسرائيل في وسط الملعب خلال عزف النشيد الوطني للبلدين، واكتفوا بالوقوف إلى جانب دكة البدلاء لترديد نشيد بلدهم قبل بداية المبارة.

وقال الموقع إن الاتحاد تقدم باستئناف على القرار قائلا: “شركة ميتا ليس لديها أي سبب مشروع للقيام بذلك، فنحن جهة إدارية تنشر فقط كل ما يتعلق بنشاط كرة السلة في أيرلندا”.

وأشار الاتحاد إلى أن قرار وقف حسابهم على انستغرام جاء نتيجة الاهتمام الإعلامي وما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة أيرلندا ضد إسرائيل في تصفيات البطولة.

ولفت إلى أنه لم يتم نشر أي شيء يتعلق بردود الفعل على هذه المباراة على حسابات الاتحاد بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أو بعد المبارة يستحق هذا القرار من قبل شركة ميتا، وتم مناقشة هذا الموضوع مع الحكومة ومسؤولي الرياضة الأيرلندية.

وشدد الاتحاد أنه سيواصل نشر نشاطات كرة السلة الأيرلندية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ومن خلال فتح صفحة جديدة على إنستغرام.