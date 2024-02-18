القناة 14 الإسرائيلية: خطوة تؤكد أن الجيش يستعد للبقاء في غزة لفترة طويلة جداً

كشفت القناة (14) في التلفزيون الإسرائيلي عن مواصلة الجيش الاسرائيلي العمل على شق شارع واسع وطويل يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، ويبدأ من كيبوتس “ناحال عوز” في الشرق إلى غرب غزة حتى البحر.

وأعد باروخ يديد، رئيس قسم الشؤون العربية في القناة، تقريرا حول هذا المشروع حيث انضم إلى مقاتلي الكتيبة (601)، من فيلق الهندسة القتالية، ورافق العملية الهندسية الرئيسية للجيش الإسرائيلي لبناء طريق محصن يعبر قطاع غزة من الشرق إلى الغرب.

ويقول يديد إنه “مما لا شك فيه أن جيش الدفاع الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة جدًا في قطاع غزة”.

وتحت عنوان (في الطريق لفصل القطاع) كتب يديد “مرحباً بكم في شارع 749، هذا الطريق الذي ينتقل من ناحال عوز، ويمتد غرباً إلى قطاع غزة، تقريباً إلى البحر، وسيشق الجيش الإسرائيلي طريقا واسعا سيقطع من خلاله قطاع غزة ويعزل مدينة غزة وشمالها عن المعسكرات الوسطى والجنوبية”.

Now we know what happened in Al-Zahra: the IDF is building a road to cut Gaza from the south of the Gaza Strip:@Wolltigerhueter @MiddleEastBuka @2023gazawar https://t.co/AFnM3T7uTG — אור פיאלקוב (@orfialkov) February 18, 2024

وتقوم عشرات الجرارات والشاحنات والأدوات الهندسية التي تشغلها قوات الاحتياط التابعة لسلاح المهندسين، برصف الحجارة وتمهيد الأرضية لإعداد المكان للمحور الجديد والأعمال لا تتوقف لحظة واحدة.

وقال المقدم شمعون عركبي، قائد الكتيبة 601 “نحن هنا في منطقة ممر نيتسريم، الذي يشكل حاجزاً بين المنطقة الشمالية من قطاع غزة، التي تقع إلى الشمال منا، وبين المنطقة الوسطى والجنوبية وهي من أجل حماية المنطقة ومنع المرور من الجنوب إلى الشمال والسيطرة عليها بدقة شديدة”.

وأضاف أن “هذا الشارع أعد لجميع المقاصد والأهداف، ولدينا بالفعل رقم مؤقت تحت اسم الطريق 749. على طول المحور بالكامل، إلى اليمين واليسار، أماما ووراء”.

وقام جيش الاحتلال بهدم عدد كبير من البيوت الفلسطينية الواقعة في محور الشارع، فيما يبدو أنه سيقوم بتدمير كلي للبيوت مع تقدم مسار الشارع.

وتقول القناة التلفزيونية الإسرائيلية إن مثل هذه الخطوة تدلل على أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في قطاع غزة لفترة طويلة جداً من الزمن، لأن العمل في مثل هذا المحور الضخم لا يمهد لأشهر قليلة.