القناة 14 الإسرائيلية: خطوة تؤكد أن الجيش يستعد للبقاء في غزة لفترة طويلة جداً

كشفت القناة (14) في التلفزيون الإسرائيلي عن مواصلة الجيش الاسرائيلي العمل على شق شارع واسع وطويل يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، ويبدأ من كيبوتس “ناحال عوز” في الشرق إلى غرب غزة حتى البحر.

وأعد باروخ يديد، رئيس قسم الشؤون العربية في القناة، تقريرا حول هذا المشروع حيث انضم إلى مقاتلي الكتيبة (601)، من فيلق الهندسة القتالية، ورافق العملية الهندسية الرئيسية للجيش الإسرائيلي لبناء طريق محصن يعبر قطاع غزة من الشرق إلى الغرب.

ويقول يديد إنه “مما لا شك فيه أن جيش الدفاع الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة جدًا في قطاع غزة”.

وتحت عنوان (في الطريق لفصل القطاع) كتب يديد “مرحباً بكم في شارع 749، هذا الطريق الذي ينتقل من ناحال عوز، ويمتد غرباً إلى قطاع غزة، تقريباً إلى البحر، وسيشق الجيش الإسرائيلي طريقا واسعا سيقطع من خلاله قطاع غزة ويعزل مدينة غزة وشمالها عن المعسكرات الوسطى والجنوبية”.

Now we know what happened in Al-Zahra: the IDF is building a road to cut Gaza from the south of the Gaza Strip:@Wolltigerhueter @MiddleEastBuka @2023gazawar https://t.co/AFnM3T7uTG

— אור פיאלקוב (@orfialkov) February 18, 2024