شاهد: محاولات مستميتة لإنقاذ جنين استُشهدت والدته بغارة في غزة “ولكن”

وثق صحفيون لحظات عصيبة للطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، أثناء محاولة إنقاذ جنين.

وأجرى الطاقم عملية قيصرية للأم التي استشهدت في غارة إسرائيلية، ونجحت في استخراج الجنين المصاب ونقله إلى قسم الحاضنة والعناية المركزة.

وبعد ساعة من استشهاد الأم، لم تنجح المحاولات المستميتة لإنقاذ الجنين، وفارق الحياة مع والدته.

عقب استخراجه من بطن والدته الشهيدة.. محاولات إنقاذ حياة جنين#الجزيرة_مباشر | #غزة pic.twitter.com/e86OIQoMc9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2024

ولليوم الـ135 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، وقصفه برًّا وبحرًا وجوًّا، واستشهد جراء القصف في الليلة الماضية عشرات الفلسطينيين، وجُرح آخرون غالبيتهم أطفال ونساء.

وتشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة في تاريخها.