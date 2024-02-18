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شاهد: محاولات مستميتة لإنقاذ جنين استُشهدت والدته بغارة في غزة “ولكن”

لم تنجح محاولات الأطباء

أطباء يحاولون إنقاذ جنين بعد استخراجه من بطن أمه الشهيدة
18/2/2024-|آخر تحديث: 18/2/202403:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثق صحفيون لحظات عصيبة للطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، أثناء محاولة إنقاذ جنين.

وأجرى الطاقم عملية قيصرية للأم التي استشهدت في غارة إسرائيلية، ونجحت في استخراج الجنين المصاب ونقله إلى قسم الحاضنة والعناية المركزة.

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وبعد ساعة من استشهاد الأم، لم تنجح المحاولات المستميتة لإنقاذ الجنين، وفارق الحياة مع والدته.

ولليوم الـ135 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، وقصفه برًّا وبحرًا وجوًّا، واستشهد جراء القصف في الليلة الماضية عشرات الفلسطينيين، وجُرح آخرون غالبيتهم أطفال ونساء.

وتشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة في تاريخها.

المصدر : الجزيرة مباشر