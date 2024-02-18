لحظات رعب عاشها شاب خلال إنقاذ صديقه من تحت الأنقاض في شمال غزة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر لحظات مرعبة عاشها شاب فلسطيني أثناء محاولات إنقاذ صديقه من تحت أنقاض منزل مدمر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وتظهر الصور الشاب الفلسطيني، وهو يحاول تهدئة صديقه الذي يواجه الموت تحت الركام وبث الأمل لديه في النجاة قائلًا “اصبر يا محمد بإذن الله تطلع هاي العيلة كلها هاي اخواتك كلهم هان هتطلع محمد انت راح تظل بخير”.

وبصوت لا يكاد يسمع يردّ محمد من تحت الأنقاض “راسي بده ينفجر الدم في رجلي واقف في ضغط على راسي وعلى الرئة”.

ردد الشهادتين

وبسؤاله عمن معه تحت الأنقاض، قال “معي أبوي وأمي وأختي وأخوي الصغير وأنا”، ثم يردد الشهادتين.

وتستمر محاولات الصديق وهو يقول “خليك مصحصح، محمد أجيب لك أكسجين؟ محمد انت بخير”.

وبعد معاناة وعمل استغرق ساعات نجحوا بإنقاذه ولكنه بقي وحيدًا بعد أن استشهدت كل عائلته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.