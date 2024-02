هتف الطلاب وكبّروا.. جامعة أمريكية تستجيب لدعوات مقاطعة إسرائيل وتصدر هذا القرار (فيديو)

فرحة عارمة عمت طلاب جامعة كاليفورنيا- ديفيس، عقب تصويت رابطة اتحاد طلاب الجامعة لصالح قرار يمنع استخدام أموال ميزانية الجامعة لدعم إسرائيل بأي استثمارات أو دعم “الشركات المتواطئة” في الإبادة الجماعية بقطاع غزة، إضافة إلى حظر شراء منتجات هذه الشركات مستقبلًا.

وعلت أصوات بعض الطلاب بالتكبير عقب إعلان هذه الخطوة من رابطة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” التي أكدت أن الجامعة أقرت إجراءً يمنع استخدام أي جزء من ميزانية جامعة “كاليفورنيا- ديفيس” البالغة 20 مليون دولار في الشركات المذكورة في “الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.

BREAKING| UC Davis divests from Israel following the passage of a bill, which prevents the ASUCD’s $20 million budget from being spent “on companies complicit in the occupation and genocide.”

Credit: @CocktCapitalism pic.twitter.com/c4bA6c3FVZ

