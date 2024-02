“أوقفوا المذبحة”.. فنانون عالميون يتضامنون مع غزة خلال حفل جوائز “بافتا” (شاهد)

ألقت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ قرابة 5 أشهر، أجواءها على حفل جوائز “البافتا” البريطانية.

واستحضر كل من المخرج كين لوتش والمنتج جيمس ويلسون، الحرب على غزة أثناء الحفل الذي أقيم أمس الأحد، في العاصمة البريطانية لندن.

وأطل كين لوتش حاملا لافتة كتب عليها “غزة” طالب فيها بوقف المذابح على القطاع ووضع حد للتحالف ضده.

Ken Loach, Paul Laverty and co had a message for the #BAFTAs this evening: #CeasefireNow! pic.twitter.com/dTZhQsH13w

— Stop the War (@STWuk) February 18, 2024