“أوقفوا المذبحة”.. فنانون عالميون يتضامنون مع غزة خلال حفل جوائز “بافتا” (شاهد)

استحضر كل من المخرج كين لوتش والمنتج جيمس ويلسون، الحرب على غزة

ألقت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ قرابة 5 أشهر، أجواءها على حفل جوائز “البافتا” البريطانية.

واستحضر كل من المخرج كين لوتش والمنتج جيمس ويلسون، الحرب على غزة أثناء الحفل الذي أقيم أمس الأحد، في العاصمة البريطانية لندن.

وأطل كين لوتش حاملا لافتة كتب عليها “غزة” طالب فيها بوقف المذابح على القطاع ووضع حد للتحالف ضده.

Ken Loach, Paul Laverty and co had a message for the #BAFTAs this evening: #CeasefireNow! pic.twitter.com/dTZhQsH13w — Stop the War (@STWuk) February 18, 2024

وبدوره ألقى جيمس ويلسون كلمة بعد فوز فيلم “The Zone Of Interest” بجائزة أفضل فيلم أجنبي مقتبس، قال فيها “يبدو لي أننا بحاجة إلى إيلاء الاهتمام أيضا إلى الأبرياء الذين يقتلون في غزة واليمن كما نفعل مع إسرائيل وأي مكان في العالم”.

The Zone of Interest takes home the Film Not In The English Language BAFTA ❤️ #EEBAFTAs pic.twitter.com/X2ltOCPzdd — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

ومن جانبه عبّر كاتب السيناريو البريطاني الشهير بول لافيرتي، عن تضامنه مع غزة التي تعاني حربا إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورفع لافرتي في الحفل أثناء التقاطه صورا تذكارية، لافتة مكتوبا عليها “غزة.. أوقفوا المذبحة”.

ويوم الأحد، شهدت العاصمة لندن توزيع جوائز البافتا التي فاز فيها فيلم “أوبنهايمر” -الذي يدور حول تصنيع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية- بأكبر عدد من الجوائز، ومنها جائرة “أفضل فيلم” و”أفضل مخرج” و5 جوائز أخرى.

يشار إلى أن جوائز “بافتا” السنوية غالبا ما تكون مؤشرا إلى ما يمكن أن تنتهي إليه جوائز الأوسكار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية؛ وهو ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.