سفير فلسطين في البرازيل: هذه أبعاد موقف الرئيس “دا سيلفا” من الاحتلال (فيديو)

أشاد السفير الفلسطيني لدى البرازيل إبراهيم الزبن، بمواقف الرئيس البرازيلي لولا دا سليفا حيال القضية الفلسطينية، ووصفها بأنها تنسجم مع جهوده والمواقف الثابتة لحزبه “حزب العمال” منذ تأسيسه عام 1981.

تصريحات السفير الفلسطيني جاءت تعليقا على ما قاله الرئيس البرازيلي أمس على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حيث اتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد المدنيين في غزة وشبه ممارساتها بما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر باليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال السفير لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن غضب االاحتلال من تصريحات الرئيس “دا سيلفا” يعكس ما وصفه بحالة “الهذيان السياسي والتخبط” التي تنتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، نتيجة ضغوط الغضب الشعبي العارم الذي يشهده العالم يوميًا لإدانة المجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

مواقف “دا سيلفا” تاريخية

وفي معرض رده على سؤال حول الخطوات المقبلة للرئيس البرازيلي لدعم القضية الفلسطينية، توقع السفير الفلسطيني أن “دا سليفا” سيتخذ إجراءات ملموسة إقليميا ودوليا في ضوء مواقفه التاريخية الواضحة حيال الملف، مستشهدًا بموقفه في العام 2010 عندما أعلن اعترافه رسميا بالدولة الفلسطينية، وزيارته للأراضي الفلسطينية، وأخيرًا دعمه الكبير لموقف دولة جنوب إفريقيا بملاحقة إسرائيل قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمستشفيات في غزة لاسيما جنوبًا، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر يومها الـ136، وارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 29 ألف شهيد مع ما يزيد على 69 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.