طفلة أمريكية تخطف الأنظار برد فعلها لحظة رؤيتها علم فلسطين (شاهد)

عبرت طفلة أمريكية عن فرحتها الغامرة بعدما أحضرت لها أمها بعض الملابس التي طبع عليها اسم فلسطين بالإضافة لعدد من أعلام دولة فلسطين، من أجل المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، الطفلة وهي تشعر بسعادة بالغة أثناء رؤيتها لعلم فلسطين، مبدية حماسة واضحة للمشاركة في المظاهرات المطالبة بوقف الحرب التي تجوب شوارع المدن الأمريكية.

وقالت الأم لصغيرتها في المقطع “لدينا الكثير من الأعلام لنوزعها على الناس”، ثم سألتها “هل تريدين الذهاب يوم الخميس إلى الاحتجاجات برفقة جدتك؟”، لتجيب الطفلة بحماسة “نعم”.

"يا إلهي".. فرحة طفلة أمريكية بعلم #فلسطين وحـ ـمـ ـاس للمشاركة في الاحتجاجات #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Mk7ZCFW8g0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 18, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.