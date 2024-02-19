الأخبار|الولايات المتحدة

طفلة أمريكية تخطف الأنظار برد فعلها لحظة رؤيتها علم فلسطين (شاهد)

سألتها الأم: هل تريدين الذهاب يوم الخميس إلى الاحتجاجات برفقة جدتك؟

(الجزيرة مباشر)
قالت الأم لصغيرتها في المقطع "لدينا الكثير من الأعلام لنوزعها على الناس" (الجزيرة مباشر)
19/2/2024-|آخر تحديث: 19/2/202412:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عبرت طفلة أمريكية عن فرحتها الغامرة بعدما أحضرت لها أمها بعض الملابس التي طبع عليها اسم فلسطين بالإضافة لعدد من أعلام دولة فلسطين، من أجل المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، الطفلة وهي تشعر بسعادة بالغة أثناء رؤيتها لعلم فلسطين، مبدية حماسة واضحة للمشاركة في المظاهرات المطالبة بوقف الحرب التي تجوب شوارع المدن الأمريكية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت الأم لصغيرتها في المقطع “لدينا الكثير من الأعلام لنوزعها على الناس”، ثم سألتها “هل تريدين الذهاب يوم الخميس إلى الاحتجاجات برفقة جدتك؟”، لتجيب الطفلة بحماسة “نعم”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر