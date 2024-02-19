عشرات المرضى والطواقم الطبية يواجهون مصيرا مجهولا بمستشفى ناصر في غزة
الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية لمجمع ناصر الطبي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية تبذل جهودا متواصلة لإخلاء من تبقى من المرضى في مجمع ناصر الطبي الذي تحتله قوات الجيش الإسرائيلي منذ أيام.
وقالت الوزارة، في بيان، اطلعت عليه الجزيرة مباشر، إن “قوات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر”.
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وأضافت “25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى ما زالوا في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة”.
وذكرت الوزارة، أن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية لمجمع ناصر الطبي.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مجمع ناصر، وهو الأكبر والأهم في جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.