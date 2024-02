للمرة الأولى.. الجيش الأمريكي يضرب “مسيّرة تحت الماء” تابعة للحوثيين

نقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن القيادة المركزية الأمريكية قولها، إن الجيش استهدف طائرة “مسيّرة” تحت البحر تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.

وقال الجيش الأمريكي إن الضربات نفذت أول أمس السبت، في الساعة الثالثة والثامنة مساء بتوقيت صنعاء، وهي جزء من سلسلة إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين، بهدف وقف هجماتهم المتكررة في الممرات الملاحية في البحر الأحمر.

وأضاف في بيان “حددت القيادة المركزية الأمريكية صواريخ كروز المضادة للسفن، وسفينتين غير مأهولتين إحداهما تحت الماء والأخرى سطحية، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة”، مشيرًا إلى أن الضربات هدفها “جعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانا”.

وقال ضابط في الجيش الأمريكي لصحيفة (نيويورك تايمز) إن استخدام الحوثيين لمركبة تحت الماء كان ملحوظا، ويبدو أن الجماعة تغير نهجها.

وبدوره قال المسؤول السابق في البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية، مايك مولروي إنه “من المرجح أن يكون اكتشاف وتدمير المركبات السطحية وتحت السطحية غير المأهولة أكثر صعوبة من الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للسفن”.

