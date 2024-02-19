“يوم ما اتولد نزل المطر ويوم ما استشهد نزل المطر”.. مرثية الصبر في شهيد عمره عام

طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، لم يمتشق سلاحًا أو يخض معركة، ولعل أكبر معاركه كانت أن يتعلم خطواته الأولى، لكن الصاروخ الذي اقتنصه كان له رأي آخر.

“طفل احتفلنا امبارح بعيد ميلاده هجم عليه صاروخ قتله”. تتعالى الأصوات “إحنا راضيين”، “الله يسهل عليه”. تلهج ألسنتهم بالدعاء فقط، دعاء الحامدين الصابرين، دون نحيب أو عويل، قلوبهم أذابها الحزن، فبات الدمع عصيًّا على تلك المقل، تمامًا مثل عزائمهم العصية على الكسر.

هكذا تودّع العائلات في غزة أطفالها الذين استشهد منهم الآلاف جرّاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت اليونيسف قد ذكرت في بيان أن معدل الوفيات والإصابات في صفوف أطفال القطاع يُقدَّر بأكثر من 400 طفل يوميًّا بين “قتيل وجريح”، مضيفة أن هذه الأعداد من الشهداء والجرحى من الأطفال تُشكل وصمة عار متزايدة في الضمير الجماعي.