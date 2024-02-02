الخارجية الفلسطينية تعلق على مخطط إسرائيلي لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بمخطط إسرائيلي لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان: تدين الوزارة بأشد العبارات دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لعقد ما تسمى اللجنة العليا للتخطيط من أجل المصادقة على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المصادقة على 2000 وحدة استيطانية بشكل نهائي.

وأضافت الخارجية الفلسطينية: ننظر بخطورة بالغة لهذه الدعوة، ونعتبر تنفيذها تصعيدًا خطيرًا واستفزازيًا، وتحديًا سافرًا للمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان واعتداءات المستوطنين وتنكيلهم بالمواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن المخطط جاء “ردًا على قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من غلاة المستوطنين”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف هذه الخطوة.

وقالت: إن الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يشجع اليمين الإسرائيلي على تعميق الاستيطان، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

وتقدر حركة “السلام الآن” المختصة بمراقبة الاستيطان في إسرائيل أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين.