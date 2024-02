اليونيسيف: وضع الأطفال في غزة يزداد كآبة

قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) إن وضع الأطفال في غزة يزداد كآبة يوما بعد يوم ولا يمكن للعالم أن يتخلى عنهم.

وأضافت كاثرين راسل في بيان صحفي، أن الأحداث المروعة التي تتصاعد في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص وجعلهم على حافة المجاعة.

وأوضحت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) باعتبارها أكبر منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة في غزة، لا تزال تقوم بتوفير الغذاء والمأوى والحماية، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه موظفوها للتشريد والقتل.

وقالت كاثرين راسل “لا يمكن للعالم أن يتخلى عن شعب غزة”، مؤكدة أن القرارات التي تتخذها بعض الدول بوقف التمويل عن الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة.

"We cannot abandon the people of Gaza."

