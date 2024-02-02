بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي.. ماذا حدث؟
2/2/2024
استدعت وزارة الخارجية البلجيكية، الخميس، السفير الإسرائيلي لديها للاستيضاح عن ملابسات تدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) في قطاع غزة.
وكتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، في تدوينة على حسابها عبر منصة إكس، إنه تم “قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) بغزة”. وشددت لحبيب، أن “استهداف المباني المدنية في غزة أمر غير مقبول”.
وأشارت إلى أنه “تم استدعاء السفير الإسرائيلي للاستيضاح عن تدمير مكاتب وكالة (أنابل) في غزة”.
Les bureaux d'Enabel, l'agence belge de développement, à Gaza ont été bombardés et détruits.
Viser des bâtiments civils est inacceptable.
Avec @carogennez, nous convoquons l'ambassadrice d'Israël pour faire toute la clarté. pic.twitter.com/uj5NUXp6ni
— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) February 1, 2024
المصدر : الأناضول + مواقع التواصل