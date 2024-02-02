بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي.. ماذا حدث؟

استدعت وزارة الخارجية البلجيكية، الخميس، السفير الإسرائيلي لديها للاستيضاح عن ملابسات تدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) في قطاع غزة.

وكتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، في تدوينة على حسابها عبر منصة إكس، إنه تم “قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) بغزة”. وشددت لحبيب، أن “استهداف المباني المدنية في غزة أمر غير مقبول”.

وأشارت إلى أنه “تم استدعاء السفير الإسرائيلي للاستيضاح عن تدمير مكاتب وكالة (أنابل) في غزة”.