سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود الاحتلال شمالي غزة (فيديو)

بثت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع “فيديو”، اليوم الجمعة، يعرض مشاهد من استهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود الاحتلال، بالأسلحة الرشاشة، شرق جباليا، شمالي قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وأظهر المقطع تجمع عدد من جنود الجيش الإسرائيلي خلف أحد السواتر الترابية بالقرب من أحد أبراج المراقبة التابعة له، فيما ظهر اثنان من عناصر “سرايا القدس” وهما يقومان باستهداف الجنود عبر سلاح رشاش آلي.

ولا تزال “سرايا القدس” تعلن استمرار تصديها لقوات الاحتلال في محاور التقدم بقطاع غزة، وأن عناصرها تخوض اشتباكات مع “العدو” بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم الجمعة 27 ألفًا و131 شهيدًا، و66 ألفًا و287 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.