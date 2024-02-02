شاهد: لقاء مؤثر يجمع أسيرا فلسطينيا بأمه

تداولت منصات محلية فلسطينية تسجيلًا مصورًا لأسير فلسطيني محرر، وهو يحتضن والدته وعائلته بعد خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ووصوله إلى مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وظهر الأسير الفلسطيني المحرر فراس داؤود وهو يقبل رأس والدته بحرارة في مشهد مؤثر، وذلك لحظة وصوله إلى بيت الأسرة بمدينة نابلس وسط أهازيج شعبية فلسطينية.

وكان الأسير المحرر فراس داؤود قد قضى بسجون الاحتلال أربع سنوات كاملة متنقلا بين سجون ومعتقلات عديدة.

وقالت والدة الأسير المحرر داؤود إن لحظة لقائها مع ابنها لا يمكن وصفها، راجية أن تحظى جميع الأمهات الفلسطينيات بلقاء فلذات أكبادهن من الأسرى والأسيرات.

وأضافت فرحتي الكبرى لن تكتمل إلا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وتبييض سجون الاحتلال من أبناء فلسطين.