قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم مناطق في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين واعتقلت الشاب أحمد العجاوي ووالده، كما اقتحمت بلدة باقة الحطب شرقي قلقيلية بالضفة، ونفذت حملة اعتقالات وسط الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، واعتقلت أربعة مواطنين.

ونقلت عن مصادر محلية، أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمالا، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.

اشتباكات عنيفة ومتواصلة في جنين بين المقاومين وقوات الاحتلال pic.twitter.com/uRQWrD9JSo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 2, 2024

وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال توجهت نحو أحد الأحياء بالمدينة، حيث داهم جنود الاحتلال عدة منازل في الحي في حين انتشرت قوة هناك، وسط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت.

ونقلت عن شهود عيان أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة، ترافقها جرافة كبيرة مع تحليق طائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة والمخيم.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال محمد فوزي العجاوي ونجله أحمد، من منزلهما في وادي عز الدين بمدينة جنين، كما اعتقلت الشقيقين عماد وعمر صقر الصانوري بعد مداهمة منزلهما في الحي الشرقي.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال حي المراح في مدينة #جنين pic.twitter.com/SCbie4q6Wk — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) February 2, 2024

اعتقالات في قلقيلية

وفي قلقيلية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في قرية باقة الحطب، واعتقلت شابا من بلدة عزون واقتحمت قرية حجة، شرق قلقيلية.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية باقة الحطب، وداهم الجنود عددا من منازل المواطنين وفتشوها وعاثوا فيها خرابا واعتلوا أسطحها، وشنوا حملة اعتقالات واسعة طالت 11 مواطنا.

لحظة اعتقال قوات الاحتلال لأحد الشبان خلال اقتحام مدينة #جنين pic.twitter.com/WZ4viQ6amN — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) February 2, 2024

وأفادت مصادر محلية في عزون بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت عزون وانتشرت في عدة أحياء وشوارع، وداهم جنود الاحتلال منزلا واعتقلوا شابا عقب تفتيش منزل ذويه وتخريب محتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وجابت عدة مناطق فيها وسط مواجهات مع الشبان أطقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وفي الخليل سيّرت قوات الاحتلال آلياتها في عدة أحياء ومناطق، وتمركزت في منطقة من المدينة، واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير حامد القواسمة وفتشوه وعاثوا فيه خرابا واعتدوا على شقيقه بالضرب.