مسيرات في الأردن دعما لغزة

خرجت، اليوم الجمعة، مظاهرات في عدد من المدن والعواصم تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ففي الأردن، خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الأردنية عمّان وعدد من المحافظات دعمًا لغزة، تحت شعار “تقويض الأونروا لن يمر.. لا للتجويع لا للتهجير”.

وخرج آلاف الأردنيين اليوم الجمعة، في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات في مظاهرات للإعراب عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنديدهم باستمرار القصف الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقفه، وتندد بقرار تعليق تمويل وكالة الأونروا.

ويشهد الأردن كل يوم جمعة مظاهرات حاشدة تخرج للتضامن مع قطاع غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر عليه الذي أودى بحياة آلاف من الفلسطينيين استشهدوا جراء القصف، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى ودمار هائل في المباني والبنية التحتية.

وعلقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية مؤقتا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة في الأونروا، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

وجاءت هذه الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.

وقالت الأونروا، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (لم تحدده) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه المدنيون في قطاع غزة واقعا إنسانيا مريرا، وهناك أزمة مجاعة في محافظتي غزة والشمال.