مفوضية اللاجئين تكشف عدد النازحين جراء الاقتتال في السودان

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، الجمعة، إن ما يقرب من 8 ملايين شخص نزحوا جراء الصراع الدامي في السودان.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال زيارته لإثيوبيا إلى تقديم دعم عاجل وإضافي لتلبية احتياجات النازحين السودانيين.

ونوهت المفوضية في البيان إلى أنه خلال ختام زيارة غراندي إلى إثيوبيا، التي استغرقت 3 أيام، اطلع عن كثب على الجهود التي تبذلها حكومة إثيوبيا، بدعم من المفوضية وشركائها، لمساعدة اللاجئين السودانيين الذين وصلوا مؤخرًا إليها.

وقال غراندي خلال لقائه لاجئين سودانيين في مدينة أسوسا الإثيوبية، إنه سمع قصصًا عن خسائر مفجعة لأفراد العائلة والأصدقاء والمنازل وسبل العيش، وأضاف “ولكن في خضم حالة اليأس هذه، رأيت أيضًا عزم اللاجئين على المضي قدمًا، إذا ما حصلوا على الدعم والفرص”.

وأعرب غراندي عن تقديره للحكومة والمجتمعات المحلية لتخصيصها الأراضي لمن أجبروا على الفرار والترحيب بهم، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهونها، بما في ذلك استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، عبر أكثر من 100 ألف شخص إلى إثيوبيا من السودان، بما في ذلك ما يقرب من 47 ألف لاجئ وطالب لجوء، ووصل هؤلاء لينضموا إلى حوالي 50 ألف لاجئ سوداني ممن وصلوا قبلهم إلى البلاد.