مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية جنوبي دمشق

قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، إن مستشارا بالحرس الثوري الإيراني قُتل الجمعة بهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة بجنوب العاصمة السورية دمشق.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة 4:20 فجر اليوم (الجمعة) شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب دمشق”.

وأفادت وكالة “تسنيم” بأن القتيل يدعى سعيد علي دادي، ولم تحدد رتبته.

وتشنّ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تقول إنه أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث يتزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في 2011.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قال أمام حشد الجمعة، إن بلاده لن تبدأ حربا في المنطقة لكنها “سترد بقوة” على أي شخص يحاول الاستئساد عليها.

وجاءت تصريحات رئيسي بعد تكهنات على مدى أيام بشأن الطريقة التي قد ترد بها واشنطن على مقتل 3 جنود أمريكيين يوم السبت الماضي بهجوم بطائرة مسيّرة على قاعدتهم في الأردن شنّته جماعة متحالفة مع إيران.

ونقلت شبكة “سي بي إس” نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على خطط تقضي بتوجيه ضربات لعدة أيام في العراق وسوريا ضد أهداف متعددة تشمل أفرادا ومنشآت إيرانية في البلدين.