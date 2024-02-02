هكذا بدا التعذيب على أجساد أسرى فلسطينيين من غزة أفرج عنهم مؤخرا (فيديو)

نشر مصورون محليون مشاهد تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له عدد من الأسرى المفرج عنهم الخميس، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأظهرت المشاهد آثار كدمات شديدة على ساعد أحد الأسرى المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم برفح جنوبي القطاع، فما ظهر آخرون وهم يتألمون أثناء تلقيهم العلاج في مشافي رفح.

وكان عدد من الفلسطينيين، الذين تعرضوا للاعتقال من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأُفرج عنهم صباح اليوم في رفح، أكدوا في شهادات للجزيرة مباشر، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس أقسى أنواع التعذيب بحق المعتقلين دون التفرقة العمرية بينهم.