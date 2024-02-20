القط الرملي.. أيقونة للحياة الفطرية تُرصد لأول مرة في محمية الوعول السعودية (صور)

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية عن رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة.

وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة “إكس” أن هذا النوع من القطط يُعَد أيقونة أخرى للحياة الفطرية، ويترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية.

القط الرملي.. أيقونة أخرى للحياة الفطرية تُرصد لأول مرة في محمية الوعول، ظهور يترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/zlkoIvYVpa — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) February 18, 2024

ويُعَد القط الرملي، المعروف أيضًا باسم هِرّ الرمال، حيوانًا فريدًا ومدهشًا يؤدي دورًا مهمًّا في النظام البيئي الصحراوي، إذ يتميز بحجمه الصغير وشعره الكثيف ولونه الفاتح الذي يتناسب مع بيئته الصحراوية.

ويتميز هذا النوع من القطط بالعديد من الخصائص التي تتيح له التكيف مع البيئة الصحراوية القاسية، إذ يساعده حجمه الصغير على تقليل فقدان الماء والحرارة، كما يحميه شعره الكثيف من درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار، والباردة خلال الليل.

وقد حبا الله هذا النوع من القطط بلون فاتح يساعده على تمويه جسده في الصحراء، كما أعطاه أذنين كبيرتين تساعدانه على سماع صوت فريسته تحت الأرض، فضلًا عن قدمين عريضتين تعيناه على المشي فوق الرمال دون الغوص فيها.

ويتغذى قط الرمال بشكل أساسي على القوارض الصغيرة، مثل الجرذان والفئران، إضافة إلى السحالي والثعابين والطيور. كما يصطاد في الليل مستخدمًا حواسه الحادة ومهاراته في التسلق والقفز.