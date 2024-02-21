الحوثيون يعلنون مجددا استهداف سفن أمريكية وأخرى مرتبطة بإسرائيل
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الثلاثاء، استهداف عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، كما أعلنت استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان “نفذ سلاح الجو المسيَّر بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحرين الأحمر والعربي”.
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وأعلن سريع تنفيذ “عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد آخر من الطائرات المسيّرة”.
كما أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الجبانة في الحديدة”.
نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.
فيما نفذَ كذلك عمليةَ استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ…
— العميد يحيى سريع (@army21ye) February 20, 2024
استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل
وأشار سريع إلى أن القوات البحرية التابعة لهم نفذت “عملية استهداف للسفينة الإسرائيلية (إم إس سي سيلفر) في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.
وقال سريع إن هذه العمليات تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.
وفي السياق ذاته، أكدت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري أن جماعة الحوثي اليمنية استهدفت، الثلاثاء، سفينة شحن ترفع علم ليبيريا متجهة إلى الصومال.
وقالت أمبري “وصف الحوثيون السفينة بأنها إسرائيلية، والشركة المشغلة للسفينة مدرجة على أنها متعاونة مع شركة زيم، وترسو بانتظام في موانئ إسرائيلية”.
يشار إلى أن زيم لخدمات الشحن المتكاملة هي شركة إسرائيلية عامة لشحن البضائع الدولية مقرها في إسرائيل.