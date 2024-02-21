اللواء واصف عريقات: لهذه الأسباب عاد جيش الاحتلال إلى شمال غزة (فيديو)

قال الخبير العسكري اللواء واصف عريقات إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العسكرية شمالي قطاع غزة، وإنه لا بد أن يعود إليها مرارا وتكرارا دون أن يحقق أي شيء.

وأضاف عريقات في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن القادة العسكريين الإسرائيليين بمن فيهم الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت، أكدوا أكثر من مرة أن “هناك صعوبة في تحقيق أهداف الحرب على غزة”.

وأوضح عريقات أن “قدرات المقاومة الفلسطينية تقلصت جزئيا فقط”، مؤكدا أن فصائل المقاومة ستظل مصدر تهديد لإسرائيل ما دام جيشها فشل في إعادة الأسرى أو تأمين سلامة وأمن المستوطنين”.

لماذا عاد جيش الاحتلال للقيام بعمليات عسكرية في شمال غزة؟

الخبير العسكري اللواء واصف عرقات يجيب pic.twitter.com/1XQVoX8C8P — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد عاد خلال الأيام الماضية للقيام بعمليات عسكرية في الشمال، خاصة في حي الزيتون، قال إنه استهدف فيها بنى تحتية تابعة للمقاومة.

وقال عريقات إن جيش الاحتلال سيعود إلى مناطق الشمال في غزة لأنه لم يحقق انجازات عسكرية حقيقية حتى الآن.

وأضاف أن معضلة هذا الجيش الكبرى أنه لا يقاتل جيشا نظاميا بل مقاومين يصعب عليه رؤيتهم، ولذلك يلجأ إلى قتل المدنيين وتنفيذ الإعدامات الميدانية وهدم البيوت لتعويض حالة الفشل العسكري المسجل.

في المقابل، أكد الخبير العسكري أن “المقاومة الفلسطينية موجودة وقادرة على التصدي للاحتلال حيثما وُجد في غزة”.

وقال “القراءة الميدانية لقطاع غزة تؤكد أن 70% من أراضي القطاع تتلقى قذائف الطيران والمدفعية البرية والبحرية، ومع ذلك فشل جيش الاحتلال في حسم المعركة”.