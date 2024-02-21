بطل مسلسل “فوضى”.. تفاخر بتفجير المنازل في غزة فكان هذا مصيره (صورة)

شارك المغني والممثل الإسرائيلي عيدان عميدي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له في المستشفى، أثناء تلقيه العلاج من إصابة بليغة في الوجه، في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، خلال مشاركته في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك عميدي الصورة عبر حسابه في ذكرى ميلاده الـ36 واصفًا ما يواجه قائلًا “بين الحين والآخر، أحاول فهم طبيعة المعجزة التي حدثت معي وأخرجتني حيًّا من تلك الإصابة، لكن لا أعتقد أني سأستوعبها أبدًا. هكذا هي المعجزات، عليك أن تتقبلها، وقبل كل شيء ألا تنسى أنها حدثت”.

وظهر عميدي في الصورة داخل أحد المستشفيات بوجه محترق تكسوه جروح ناجمة عن شظايا رصاص المقاومة.

وقال معلقًا “مع جروح المعركة تختلف القصة قليلًا”.

وأضاف “خلال الرحلة عبر أركان الحياة الحادة والمسطحة والمملة، فإن الحرب تغيرك ومن خلالها تولد من جديد”.

ونشر عيدان مقطعًا له في وقت سابق بينما يفجر أحد المنازل في غزة، انتقامًا لزملائه الذين قتلتهم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويُعَد عيدان واحدًا من أشهر الممثلين والمطربين في إسرائيل، إذ شارك ضمن طاقم مسلسل “فوضى” الذي يجسد انتصارات متخيلة لوحدة عسكرية إسرائيلية، وعُرض على منصة نتفليكس.