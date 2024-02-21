جيروزالم بوست: نتنياهو أهدر فرصة لإنهاء حماس قبل “طوفان الأقصى”

نقلت صحيفة جيروزالم بوست عن مسؤول سابق في المخابرات الإسرائيلية (الموساد) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في التعامل مع معلومات استخبارية كان من الممكن أن تحول دون تنفيذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول وتحد من قدرات حماس المالية والعسكرية.

وقال أودي ليفي، رئيس قسم “الحرب الاقتصادية” السابق بالموساد، في تصريحات صحفية، إنه كان بإمكان نتنياهو أن يمنع الهجوم العسكري الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر لو عمل من بداية توليه الحكم على “استخدام الأدوات الحرب الاقتصادية” وقطع إمدادات التمويل عن الحركة.

وزعم المسؤول سابق في الموساد أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس وأطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”، لم تكن لتضر بإسرائيل لو تم التصرف بناء على المعلومات الاستخبارية المقدمة.

وقال “كانت هناك فرصة جيدة جدًا لمنع دخول الكثير من الأموال إلى قطاع غزة لو استمع نتنياهو للنصيحة”، مشددا على أنه لو كان موقف نتنياهو مختلفا لاحتاجت حماس إلى “مليارات، وليس ملايين” الدولارات لبناء شبكتها الواسعة من الأنفاق أسفل قطاع غزة.

وفي حديثه عن حادثة محددة، أشار ليفي إلى أنه في عام 2014، تم اكتشاف فشل نتنياهو في التعامل مع معلومات استخبارية، أكدت وجود محفظة استثمارية بملايين الدولارات تسيطر عليها حماس وتتم إدارتها من الخارج.

وزعم المسؤول السابق في الموساد أن حوالي 40 شركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشارك في هذه المحفظة، وأن حماس استثمرت الكثير من أموال المحفظة في بناء الطرقات والأدوية والمعدات الطبية وبناء البيوت والأحياء.