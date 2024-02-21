شبكة الجزيرة تنظم وقفة للتضامن مع الزميل بهاء الدين إبراهيم المعتقل في السجون المصرية

تنظم شبكة الجزيرة الإعلامية، غدًا، وقفة للتضامن مع الزميل بهاء الدين إبراهيم الذي يكمل، الخميس، أربع سنوات معتقلا في السجون المصرية.

واعتقلت أجهزة الأمن المصرية الزميل بهاء في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض بعدها للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، حسب ما ذكرت زوجته.

وظهر بهاء بعدها في مقر نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/أيار 2020، ووُجّهت إليه تهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”. ومنذ ذلك الوقت، تجدد محاكم مصرية حبسه على ذمة التحقيقات.

ويعاني الزميل بهاء آلامًا مزمنة في الظهر بسبب ظروف السجن والإهمال الطبي، حسب لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية للدفاع عن الصحافة.

وبهاء الدين إبراهيم من محافظة الجيزة في مصر، وهو صحفي ومترجم وأب لطفلين، وعمل سابقًا في وكالة أسوشيتد برس وقناة النيل للأخبار الحكومية ثم قناة الجزيرة مباشر.

وقالت منى محمود زوجة بهاء، إن الأسرة قررت قضاء إجازتها السنوية في مصر، كما هي معتادة كل عام، وأثناء عودتهم إلى قطر -حيث يعمل زوجها- تم منعه من السفر وسحب جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني التابع له لتسلُّم جواز السفر.

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية، في وقت سابق، باستمرار اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم وسط ظروف تهدد حياته دون محاكمة، داعية إلى الإفراج الفوري عنه والزميل ربيع الشيخ.

ودعت الجزيرة كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم إلى الوقوف مع الزميل بهاء الدين إبراهيم وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.

وإلى جانب الزميل بهاء الدين، تعتقل السلطات المصرية الزميل ربيع الشيخ، الذي اعتُقل من مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/آب 2021 فور وصوله لقضاء إجازة عائلية.