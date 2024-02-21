شهداء في جنين والمقاومة تعلن عن “كمين محكم” للاحتلال في المخيم (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء الثلاثاء، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مخيم جنين.

وأوضحت القسام في بيان لها أنه تم استهداف تعزيزات الجيش الإسرائيلي وقناصته وآلياته بوابل كثيف من الرصاص والعبوات والقنابل اليدوية المحلية الصنع.

كما ذكرت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها تمكنوا من “ايقاع قوة خاصة صهيونية في كمين محكم داخل المخيم، واستهدافهم بالأسلحة الرشاشة”.

وأكدت أن مقاتليها تمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية.

استشهاد ثلاثة فلسطينيين

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اندلع تبادل لإطلاق النار في مخيم جنين مساء الثلاثاء خلال تنفيذ قوة إسرائيلية خاصة من المستعربين عملية دهم، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين.

في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الخاصة تحاصر منزلًا، وتعمل على اعتقال أحد المطلوبين.

ولم تصدر إفادة من وزارة الصحة الفلسطينية بشأن هوية الشهداء.

ومنذ أن بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة، خاصة على مخيم جنين، مما خلَّف حتى الثلاثاء أكثر من 400 شهيد ونحو 4 آلاف جريح.