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ناشطون يهاجمون هيلاري كلينتون أثناء دفاعها عن إسرائيل بمؤتمر في ألمانيا (فيديو)

تعرضت هيلاري كلينتون للمقاطعة عدة مرات اثناء حديثها في المؤتمر
تعرضت هيلاري كلينتون للمقاطعة مرات عدة أثناء حديثها في المؤتمر (رويترز)
21/2/2024-|آخر تحديث: 21/2/202411:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى انتقادات لاذعة عندما بدأت الحديث عن الحرب في غزة خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته مؤسسة سينما من أجل السلام في العاصمة الألمانية برلين.

وأجابت كلينتون عن سؤال حول ما إذا كانت “غير مصدومة بالعدد الكبير من الضحايا المدنيين في غزة”، بالقول إنها “بالطبع غير مصدومة لأن هذا ما يحدث في الحروب، ولكن قلقة للغاية بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين”.

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وعندما بدأت كلينتون تردد العبارة التقليدية لكثير من السياسيين الأمريكيين، وهي أن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها”، ارتفع صوت إحدى المشاركات في المؤتمر قائلة “إن إسرائيل لا تدافع عن نفسها بل تقوم بإبادة جماعية وأنتم تمولونها”.

وأضافت موجهة كلامها إلى كلينتون “كيف تتحدثين عن حقوق المرأة؟ هل أنت جادة؟ هناك إبادة جماعية ترتكبها الولايات المتحدة والحكومة التي تؤيدينها، والآن تتحدثين عن سينما من أجل السلام؟”.

وصرخ مشارك آخر في قاعة المؤتمر: أنت مسؤولة عن قتل مئات الباكستانيين، وأيدت الحرب في العراق وأفغانستان.. أنت مجرمة حرب.. أنت منافقة.. عار عليك”.

 

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تدعمه كلينتون، تعرض لانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان وناخبين من العرب الأمريكيين، بشأن دعمه لإسرائيل في حربها الحالية على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 29 ألف شهيد، وأكثر من 69 ألف جريح، علاوة على آلاف الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض، ودمار واسع في البنية الأساسية للقطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر