أبرز ما ذكره ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل (فيديو)

قال ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية، روسا فانينغ، إن إسرائيل كدولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أنها منعت الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره رغم أن هذا المبدأ مكرس في المواثيق الدولية.

وأكد فانينغ في مرافعته، اليوم الخميس، خلال جلسات المحكمة بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن دولة الاحتلال استخدمت سبلًا مختلفة للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية، واستمرت بشكل غير قانوني في تدمير تلك الأراضي وضمها لتوسيع المستوطنات.

وأضاف “على كل الدول عدم المساعدة في استمرار الوضع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي أو السماح باستمرار الاستيطان، وعلينا جميعًا أن لا نعترف بالوضع الناتج عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية”.

وترى الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى إنهائه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية.