“أوقفوا إطلاق النار الآن”.. إضاءة ساعة بيغ بن في لندن دعما لغزة أثناء جلسة البرلمان (فيديو)

تظاهر مئات المحتجين أمام البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء، في وقت كان فيه المشرعون البريطانيون يناقشون مذكرة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وصوّت البرلمان البريطاني، مساء أمس الأربعاء، على مذكرة تدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

Tonight, with the great people of Britian, calling for an immediate end to #genocide in #Gaza ahead of parliament vote for an immediate #ceasefire pic.twitter.com/VXfeEaE1sf

— Husam Zomlot (@hzomlot) February 21, 2024